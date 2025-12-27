◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、中山競馬場チャンピオンズＣから中２週の間隔で参戦するサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は、１５時１４分に中山競馬場に到着した。軽く引き運動をして息を整えてから、馬房に入った。平井助手は「いろいろな場所に行っていますし、落ちついていますね。前走は筋肉量は戻っていましたが、使って質が上がっ