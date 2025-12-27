◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２７日、中山競馬場メイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、１５時２９分に中山競馬場入り。すぐに草を頬張り、元気な様子だった。上籠助手は「（出発前にバンテージを巻くときに）緊張していたけど、馬運車に入ったら落ち着いていて、輸送はスムーズでした。追い切り後も変わらずです。それが一番」とほっとした