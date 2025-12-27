◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）前日最終オッズが２７日、ＪＲＡにより発表された。単勝１番人気は（５）レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）で３・２倍。昨年の覇者が牝馬初の連覇へ向け、人気でリードしている。２番人気は（９）ダノンデサイルで４・３倍。４・４倍と僅差の３番人気に今年の皐月賞馬（４）ミュージアムマイルが続き、４番人気の春