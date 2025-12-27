ÇÐÍ¥¤Î¾åÅÄÎµÌé¡Ê42¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥ÞNEXT¡ØÀ»¥é¥Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Î²ò·èË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ªÌÂºÌÉþ»Ñ¤Ç¡È½Æ¸ý¡É¤ò¸þ¤±¤ë¾åÅÄÎµÌéÇº¤ó¤À»þ¤Î²ò·èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤éÍ§Ã£¤ËÏÃ¤¹¤«¤Ê¡×¤È¾Ò²ð¡£°ìÊý¤Ç¡Ö»Å»ö¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤É¤³¤«¤Ç¤­¤Ã¤ÈÎ©¤ÁÄ¾¤ë