サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードが所属のブラジル代表ＦＷビニシウスが退団する可能性を想定してポルトガル代表のヴィティーニャことヴィトール・マシャド・フェレイラの獲得に転じる可能性があるという。スペインのラジオ局カデナ・セールが伝えている。報道によると、レアル・マドリードの基本方針はビニシウスとの契約延長。しかし交渉は必ずしも順調に進んでおらず、合意に達しなかった場合の替わりの案と