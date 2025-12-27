箱根駅伝優勝１３回を誇る早大の花田勝彦監督（５４）は２７日、２６年度の入部予定者として２１日に発表された福島・学法石川の増子陽太、兵庫・西脇工の新妻遼己、鳥取城北の本田桜二郎、千葉・八千代松陰の上杉敦史について「早大では箱根駅伝だけではなく、世界を目指してほしい」と期待を込めて話した。２１日に京都で行われた全国高校駅伝・男子第７６回のエース区間「花の１区」（１０キロ）で増子が２８分２０秒で区間