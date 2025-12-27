新生ゼロワン２７日浦安大会の「風林火山２０２５」タッグトーナメント決勝戦で松永準也（２９）、佐藤嗣崇（３０）組がハヤブサ＆新崎人生（５９）を撃破し優勝を果たした。空位となっているＮＷＡインターコンチネンタル王座もかかった一戦は、両者一歩も譲らぬ大激戦に。松永はスワンダイブ式でハヤブサのサンセットフリップ、新崎のダイビングニーを食らってしまう。さらには新崎の念仏パワーボムから、ハヤブサにファイヤ