【トマム・十勝エリア】おすすめスキー場Spot.1アフタースキーも充実のスノーリゾート／星野リゾートトマム スキー場「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の２つのホテルがある北海道を代表する巨大な滞在型リゾートの中にある「星野リゾート トマム スキー場（ほしのりぞーととまむすきーじょう）」。2つの山をまたいでゴンドラ1基とリフト5基、29のコースがあり、雪質がよく初心者から上級者まで夢中になってすべるこ