1950年代から1960年代の戦後日本では、短期間ながら前衛美術界で女性が大きな注目を集めていた。その理由に海外から流入した「アンフォルメル」という芸術運動の影響がある。アンフォルメルは従来の絵画形式によらない新しい表現方法で、その思想は戦前の伝統的な価値観を打ち破るものだった。ただ、そんな潮流もその後すぐに男性主役の時代に引き戻されてしまう。絵の具を垂らしたり、飛び散らせたり、叩きつけたりといった、作家