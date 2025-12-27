»³·Á¸©Æâ¤Ç12·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï997¿Í¤Ç¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë¸©Æâ39¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ997¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê265¿Í¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï25.56¿Í¤Ç¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾±Æâ¤¬1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê31.17¿Í¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ