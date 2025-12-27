大みそかの本番を前に、京都市東山区の知恩院で行われた除夜の鐘の試し突き。厳かな鐘の音が古都の空に響き渡った＝27日午後浄土宗総本山・知恩院（京都市東山区）で27日、大みそかを前に除夜の鐘の試し突きが行われ「ゴーン」という厳かな鐘の音が一足先に古都の寒空に響き渡った。1636年鋳造の鐘は、高さ約3.3メートル、直径約2.8メートル、重さ約70トン。「えーい、ひとーつ」「そーれ」のかけ声に合わせ、僧侶16人が撞木に