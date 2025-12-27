中国国旗（共同）【北京共同】中国国営通信新華社は27日、全国人民代表大会（全人代＝国会）が来年3月5日に北京で開幕すると報じた。2026〜30年の中期経済目標「第15次5カ年計画」が中心議題となる。中華民族の共同体意識の強化を図る民族団結進歩促進法や、環境関連の規定を体系化した生態環境法典の法案も審議する。全人代常務委員会が27日の会議で決めた。5カ年計画については、中国共産党が今年10月に開いた第20期中央委員