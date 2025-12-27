2022年に日本で発売されたテスラ モデルY（TESLA Model Y）は、2025年1月にマイナーチェンジモデルが発表され、外観や装備に大幅な変更が加えられた。本記事では、そんなモデルYのマイナーチェンジ車に試乗した。【写真】テスラ モデルY のスペックを一目で世界で最も売れた電気自動車 テスラ モデルYテスラが初めて送り出したBEV（バッテリー電気自動車）は、2008年に登場した「ロードスター」だ。当時は、多くの人や自動車メーカ