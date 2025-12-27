バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ福岡大大濠８１―６７土浦日大（27日、東京体育館）男子の準々決勝が行われ、昨年優勝で同校初の連覇を狙う福岡大大濠（福岡?）が土浦日大（茨城）を８１―６７（22―19、22―14、20―15、１７―１９）で破り準決勝に進出した。4強入りはこれで3大会連続。28日の準決勝では昨年2位で今夏の全国総体Vの鳥取城北（鳥取?）と対戦。昨年大会決勝カードの再現となる。第1ク