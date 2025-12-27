現役時代に柏や千葉、東京Vでプレーし、Jリーグ通算400試合以上に出場した元日本代表DFの近藤直也氏が12月26日、自身のXを更新。オフシーズンにおける移籍や契約を巡る選手の胸中を、真摯な言葉で発信した。近藤氏は、オフシーズンになると契約更新や満了、移籍のニュースが飛び交い、ファンやサポーターがさまざまな感情を抱くのは当然だとしたうえで、「選手側の時間は、その発表が出るずっと前から動いている」と強調した。