ロス五輪世代の20歳MFが２年ぶりに帰還した。セレッソ大阪は12月27日、いわきFCに育成型期限付き移籍していた石渡ネルソンの復帰を発表した。C大阪のアカデミー出身で、2023年にトップ昇格。24年は愛媛FCに、今季はいわきにレンタル移籍していた。クラブの公式サイトで石渡は以下のとおりにコメントした。「セレッソ大阪に関わる全ての皆さま。このたび、２年ぶりにセレッソ大阪へ復帰することになりました。またピンクの