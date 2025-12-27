年末年始を前に帰省ラッシュが始まり、空港や駅などの交通機関は混雑しました。新千歳空港の国内線の到着口です。道外からの便はきょう（２０２５年１２月２７日）がピークで年末年始をふるさとで過ごす帰省客などで混雑しました。（埼玉から帰省）「（子どもと）そり遊びしたり雪でいっぱい遊びたい」一方、ＪＲ札幌駅のホームも朝から大きな荷物を持った乗客で混み合いました。ＪＲによりますと、年末年始１０日間の