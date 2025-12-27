◇バスケットボール ウインターカップ2025 準決勝 桜花学園(愛知県)77-71八雲学園(東京都)(27日、東京体育館)ウインターカップ最多14回の優勝を誇る桜花学園は、U16代表の竹内みや選手が14得点の活躍。強豪の八雲学園を77-71で下し、夏冬制覇に向け決勝へ駒を進めました。試合は、今夏インターハイ優勝の桜花学園が44-30の14点リードで折り返し。しかし八雲学園に第3クオーターに22点を奪われ61-52の9点差で最終クオーターへ。第4