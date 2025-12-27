青森山田―慶応志木後半、モールで押し込む慶応志木の選手＝花園第105回全国高校ラグビー大会は27日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕して1回戦10試合が行われ、初出場の慶応志木（埼玉第2）、前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第1）、常翔学園（大阪第2）などが勝って2回戦へ進んだ。慶応志木は48―12で青森山田を破った。東海大大阪仰星は坂出第一（香川）に137―0で大勝。常翔学園は茗渓学園（茨城）を41―29で下し