ミキの昴生が２６日深夜に放送された文化放送「ミキの深夜でんぱ！」に出演した。ある日の劇場本番前、ザ・ぼんちの里見まさとから呼び止められたという昴生。「まさと師匠に『おいで』って楽屋に呼ばれてな。『テレビ朝日は何を考えているんやろな』って。『Ｍ−１でミキを落とすなんて、何を考えているんやろうな』って怒ってはって」と、大先輩からかけられた言葉を明かした。ミキは２１日に放送されたテレビ朝日系「Ｍ−