米国出身の歌手、クリス・ハートが北海道へ移住したことを発表した。クリスは２７日、自身のインスタグラムを更新。「北海道ライフ、はじめました」と記し、雪の中に立つショットなどをアップ。「北国への適応、なかなかに本格的です。引っ越しマニュアルには書いてなかったこと。ベビーカー、５月まで使えない。地元の皆さんを見ていてすぐに学びました。子供も、買い物も、移動は車じゃなかったらベイビーが『ソリ』なんで