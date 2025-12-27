年末や正月をふるさとや行楽地で過ごす人たちなどで、27日から交通機関の混雑が始まりました。 （記者）「きょうから最大9連休となる年末年始。初日のきょうは、キャリーケースを持った人たちが次々と改札から出てきています」 鹿児島中央駅では、博多方面からの列車が到着するたびに、帰省客らが出迎えた家族や友人と、久しぶりの再会を喜ぶ光景が見られました。 （大阪から帰省）「明日、兄の結婚式があるので。