ÁÐ»Ò¤Î½Ð»º¤È°é»ù¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òÁÛÁü¤·¡¢°î¤ì¤ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡ÛÁÐ»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»×¤¤ÃÚ¤»¡ÖÁÐ»Ò¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÌä¤¤¤«¤±·Ð¸³ÃÌ½¸¤Þ¤ë¡ÖÁÐ»Ò¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤å«¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡×æÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤È¶¦¤ËËþµÊ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬²á¤®¤Æ¡Ö°ìµ¤¤ËÇ¯Ëö¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È´¶³´¡£¡Ö¥À¥Ö¥ëÊú¤Ã¤³¤â¤Ê¤«¤Ê