¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀïÂè2Æü¤Ï27Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ë¤ÏÃ«²¼¾°Ìï¡ÊÁê¸ßÊª»º¡Ë¡¢½÷»Ò¥¨¥Ú¤Ï»û»³¼î¼ù¡ÊÄ¹Ã«¹©¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Ã«²¼¤Ï·è¾¡¤Ç¾®µ×ÊÝ¿¿²¢¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢15¡½9¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£»û»³¤Ïâº¾µ±ä¡ÊÌÀÂç¡Ë¤ò15¡½10¤ÇÂà¤±¤¿¡£