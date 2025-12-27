◇第105回全国高校ラグビー1回戦遠軽5―74尾道（2025年12月27日花園）3大会連続13度目出場の北北海道代表・遠軽は1回戦で強豪・尾道（広島）に5―74で敗れ、15年度大会以来10年ぶりの白星はならなかった。0―62で迎えた後半23分。No・8吉田琉希也（3年）が右中間のスクラムから持ち出して右隅に意地のトライを決めた。「3年間戦ってきた中で一番強かった。自分たちのやりたいアタックができずに苦労したが、みんな体を張