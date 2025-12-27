¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ï27Æü¡¢FW»°Ê¿ÏÂ»Ê(37)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£»°Ê¿¤Ï²áµî¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¹ÃÉÜ¤Ë½êÂ°¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç31»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç2»î¹ç1ÆÀÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£·ÀÌó¹¹¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇËèÇ¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢º£²ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌµÀ­¤Ë¶õµ¤¤ÎåºÎï¤Ê¾ì½ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß