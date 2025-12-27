¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ã¤­»§Ëà¤Î·²Áü¡×¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝ³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ã¤­»§Ëà¤Î·²Áü¡×¤Ï¡¢ËëËö¤Î1865Ç¯¤Ë»§ËàÈÍ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÇÉ¸¯¤·¤¿Î±³ØÀ¸19¿Í¤ÎÁü¤Ç¡¢¹â¤µ¤ÏÌó12¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£À¶ÁÝ³èÆ°¤Ï¹â½êºî¶È¼Ö¤ä¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·úÊª¤ÎÊä½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦º´Æ£ËÉ¿å¤Ç¡¢2012Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº´Æ£ËÉ¿å¡¦¾¾»³ÆÁµ×¿¦Ä¹¡Ë¡Ö¤­¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ê