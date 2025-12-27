¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·â¤Î¡ÖS»ú¥é¥¤¥ó¡×¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢¡ÈÉÛÌÌÀÑ¾¯¤Ê¤á¡É¥Ó¥­¥Ë¤Ç¤ß¤»¤¿¾×·â¤Î¡ÖS»ú¥é¥¤¥ó¡×¤¨¤Ê¤³¤Ï¡¢¡ÈÉÛÌÌÀÑ¾¯¤Ê¤á¡É¥Ó¥­¥Ë¤Ç¡¢¶Ã°Û¤Î¤¯¤Ó¤ì¡õS»ú¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ø¤¨¤Ê¤³¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026¡ÙÈ¯Çä·èÄê¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¤ªÅÏ¤·²ñ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅÍ½Äê¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¼Ì¿¿½¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î