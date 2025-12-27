今春センバツで１９年ぶりの優勝を成し遂げ、夏の甲子園では１７年ぶりに８強入りした横浜（神奈川）が２７日、横浜市内の同校で今年の活動を納めた。＊＊＊激動の２０２５年が終わっていく。今年の高校野球シーンは、横浜なしに語れないだろう。「横浜一強」を掲げる中、有言実行の今春センバツ制覇。今春の関東大会準決勝・専大松戸戦での公式戦２７連勝ストップ。夏の神奈川大会準々決勝の平塚学園戦、「あと１球」