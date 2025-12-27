¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î´Ý»³ÌÐ¼ù¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ôー¥¹¤ò¤¹¤ëÀÐ¶¶¤È¾Ð´é¤Î´Ý»³ ¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤Çµ®¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÀÐ¶¶¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë´Ý»³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È·ÇºÜ¡£¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿