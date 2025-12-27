長野が新ユニフォームを発表AC長野パルセイロは12月27日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームのデザインが決定したと発表した。今回のデザインコンセプトは「再起」だ。厳しい現実と向き合った過去2シーズンを経て、未来へ進むための再出発のシーズンと位置づけている。FP 1stユニフォームには、勝利の色であり、もう一度強くなるための覚悟を込めた「ネイビー」をメインカラーに採用。胸の奥に「オレンジ