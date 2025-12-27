BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢27Æü¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤»¤ó¤Ù¤íSP¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¶Ã°Û¤Î¥í¥±8»þ´ÖÄ¶¤¨¡ªÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦·ÝÇ½³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¶ÀáÌó¤ò´Ó¤¯¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦½ÕÆü½Ó¾´¤¬¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤³¹¤Ç¼«Ê¢¤Î1000±ß¤òÍ½»»¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¤»¤ó¤Ù¤í¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¶ãÌ£¤Ë¶ãÌ£¤ò½Å¤Í¤ë¥ê¥¢¥ë¤»¤ó¤Ù¤í¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡È¤¸¤Ð¤»¤ó¡É¡£Àè½µ20Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÈÖ