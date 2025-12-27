¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBA¡¦WBC¡¦IBFÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÅý°ì²¦¼Ô¤Î¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÂç²ñ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç¼«¿È¤¬¼Ì¤Ã¤¿²èÁü¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ºÇÂç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖThe Ring V: Night of the