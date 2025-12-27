¸¤¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø 1.²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼ ¸¤¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸¤¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³çÌó¶Ú¤È¤¤¤¦¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤òç¯æù¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò²æËý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÚÆù¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ ³çÌó¶Ú¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¸¤¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤¬