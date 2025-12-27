清水エスパルスの本拠地“アイスタ”がリニューアルする。IAIスタジアム日本平（清水日本平運動公園）の公式アカウントが12月27日に更新。「来春、メインスタンドが生まれ変わります」と発信した。「オレンジの座席が増える予定」で「座面の立体感が増し座り心地UP」。さらに「背もたれ・腰当つきの座席に」なる。「座席の更新工事が着々と進んでいます！全体像を見るのが楽しみですね」と綴る。 座席の“Before＆After