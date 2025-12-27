時に野球よりも大事なことがある。大谷はそれを体現した(C)Getty Images大谷翔平の人格者ぶりがふたたびクローズアップされている。キッカケとなったのは、現地時間12月26日に米メディア『Dodgers Nation』で、デーブ・ロバーツ監督が披露した“あるエピソード”にあった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る2023年に日本全国の小学校に野球グローブを寄贈するなど、グラウンド外でも凄まじ