½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ê37¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¤â¤¢¤È¿ôÆü¡Ä¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¹õÌÚ¡£¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÇ¯¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡Ö·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Happy holidays!!!¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤â²Ä°¦¤¤¤â