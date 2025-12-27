ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤¬26Æü¡¢¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£ÅöÌÌ¤Ï¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Î»ÜÀß¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÊì¿Æ¤ÈÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿Åö»þ12ºÐ¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ËÃÖ¤­µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢À­Åª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¾¯½÷¤Ï9·î¤Ë¼«¤éÅìµþ½ÐÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Ë½õ¤±¤òµá¤áÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢26Æü¡¢ÆüËÜ¤ò½Ð¹ñ¤·¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó