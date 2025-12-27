年末年始には多くの人が親族に会うために帰省する。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「『夫の実家への帰省を思うと気が重くなってしまう現象』を意味する『帰省ブルー』ということばを目にする機会が増えた。年末年始をうまくやり過ごす秘訣は、『帰省ブルー』を逆手にとることではないか」という――。写真＝iStock.com／Yue_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yue_■9連休で帰省しないわけにはいかない…今年もまた帰省の