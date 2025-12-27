日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。「アバター」シリーズ、待望の最新作！＊＊＊『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』評点：★2点（5点満点）© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.おなじみのクライマックスがまたもや繰り返される3作目にして、このシリーズの持つ弱点があまりにもはっきり露呈してしまった感は否めない。物