◆スピードスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪選考会第２日（２７日、長野市エムウェーブ）女子１０００メートルが行われ、２２年北京五輪金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒５３で優勝。吉田雪乃が（寿広）が１分１４秒６６で２位に入り、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表を確実にした。高木は今季Ｗ杯の結果からこの種目の代表権を確実にしており、この日のレースでは吉田との接戦を