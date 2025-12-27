西川潤選手（©SAGAN DREAMS CO.,LTD. ） サッカー・J1ファジアーノ岡山にセレッソ大阪のMF・西川潤選手（23）が完全移籍で加入することが決まりました。 西川選手は桐光学園高（神奈川）に通っていた2019シーズンに、特別指定選手としてJ1のセレッソ大阪で17歳でリーグ戦デビュー。 その後セレッソや期限付き移籍先の鳥栖などのほか、世代別日本代表の10番を背負うなどして国際舞台