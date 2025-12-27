Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤¬Âçºå¤Î²Ö±à¥é¥°¥Óー¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢¹áÀî¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëºä½ÐÂè°ì¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¶¯¹ë¡¦Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ºä½ÐÂè°ì¤ÏÁ°È¾¤«¤é²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤ë¤âÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£ Á°È¾¤ò0-50¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ºä½ÐÂè°ì¡£¸åÈ¾¤âÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµö¤·0-137¤Ç½éÀïÇÔÂà¤Ç¤¹¡£