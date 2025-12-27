◆全国高校ラグビー▽１回戦慶応志木４８―１２青森山田（２７日、大阪・花園ラグビー場）強みを貫き通し、歴史的勝利をあげた。１０―０の前半２０分、ロック朴莩奉（３年）がボールを持ち出し、モールを組んでゴールラインまで押し込んだ。後半にもモールで３トライを奪い、４８―１２でノーサイド。初出場で初勝利となった。力強いランで先制点を挙げたＣＴＢ浅野優心主将（３年）は「初心者の多いチームという中