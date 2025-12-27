ヒルトン東京の『ミートアフタヌーンティーwithストロベリースイーツビュッフェ』は、お肉好きな方にも甘いものが好きな方にもたまらない、贅沢なひとときが楽しめるアフタヌーンティーです。2025年12月27日（土）から2026年5月上旬までの期間、桜の薪で燻されたお肉料理と、シェフこだわりのストロベリースイーツを心ゆくまで堪能できます。 お肉と苺の贅沢な組み合わせ