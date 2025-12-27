¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¤³¦Âç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤¬ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¸»º¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á³¤³°ÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤·»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÎÌ»º³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿·§ËÜÂè1¹©¾ì¤ÎÀ¸»º¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£·úÀß¤ò³«»Ï¤·¤¿·§ËÜÂè2¹©¾ì¤Ç¤Ï²óÏ©ÀþÉý2¥Ê¥Î¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡ËÁêÅö¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤â»ëÌî¤Ë·×²è¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡£ÂæÏÑ¤Î»¨»ï¡Ö¶À½µ´©¡×¤¬ÆâÉô´Ø·¸¼Ô