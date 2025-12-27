¸µ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¡ª¡ª¡ª¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£»³¥ë¥ê¥«¡Ê34¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±µéÀ¸¤Î¿Íµ¤¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢¤è¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¥È¤ËÇÏ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢Ì£¤âÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥Ì