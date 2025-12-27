ようこそ日本へ！ 導入される3車種はどんなクルマ!?2026年12月19日、トヨタは北米で生産される一部モデルについて、2026年からの日本導入を検討すると明らかにしました。具体的には、現在日本未発売の「ハイランダー」「カムリ」「タコマ」の3車種を順次国内へ導入する予定です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型“3列・7人乗り”ラージSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）アメリカで人気のセダン・SUV・ピック