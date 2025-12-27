¤ªÀµ·î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÏÍÚ¤«±ó¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¤«¤¢¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤áÂ©¤Û¤í¤ê¡£µÁ¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¤òÁ°¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»×¤¤¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡ÖµÁ¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¡¢¥à¥ê¡Á¡ª¡×¤È»×¤ï¤º¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¼«½Í¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µ¢¾Ê¤â¼«½Í¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª