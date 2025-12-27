大阪・関西万博に女性初の首相誕生、さらには米問題にクマ騒動など、さまざまなニュースが報じられた2025年も残りわずか。そこで、雑誌『ALBA』の読者に「今年記憶に残っているゴルフニュース」はなにか、アンケートを実施。7位に選ばれたのは、小祝さくらのツアー長期離脱だ。【ランキング】山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝は何位？ 今年記憶に残ったゴルフニュース1位〜10位まとめ【7位】小祝さくらが左手首のケガでツアーを